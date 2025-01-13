Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ведомство подготовило новый пакет военной помощи Киеву, пишет Der Tagesspiegel.
«Мы подготовили в Министерстве обороны новый пакет помощи Украине», — сказал он в интервью изданию.
При этом Писториус сообщение Der Spiegel о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует данный пакет.
«Блокирования нет», — сказал министр.
Говоря о военной помощи, он добавил, что в настоящее время должно быть принято «политическое решение». В правительстве ФРГ ещё не завершён «процесс согласования».
По данным Der Spiegel, Шольц блокирует выделение украинской стороне дополнительного пакета военной помощи на сумму три миллиарда евро, который продвигают министр иностранных дел Анналена Бербок и глава МО Борис Писториус.
Российская сторона неоднократно подчёркивала, что поставки вооружений Украине затрудняют мирное урегулирование, втягивают в украинский конфликт Североатлантический альянс и чреваты серьёзными последствиями.