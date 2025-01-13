Горячая точка. Названо конкретное место предстоящего извержения супервулкана в США

Когда этого ожидать, никто не может уверенно сказать, а вот где именно, можно определить довольно ясно, что и проделали недавно геологи. Они решили «просканировать» недра Йеллоустона путём анализа их магнитных полей: как объясняют учёные, магма за счёт изобилия в ней магнитных минералов создаёт свои собственные магнитные поля, и их видно на общем фоне земной магнитосферы.