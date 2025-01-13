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В Пулково задержали около 90 рейсов из-за снегопада

Воздушная гавань временно прекратила приём и отправку самолётов.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Пулково в Петербурге из-за сильного снега задержано около 90 рейсов, информирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов. Аэропорт Пулково дважды приостанавливал взлётно-посадочные операции. Задержаны около 90 авиарейсов», — говорится в сообщении ведомства.

Информация обнародована в Telegram. По поручению прокурора Владимира Владимирова в Пулково работает «мобильная приёмная».

Ранее сообщалось, что воздушная гавань Пулково временно прекратила приём и отправку авиалайнеров для очистки взлётно-посадочной полосы от снега.

Ряд рейсов был перенаправлен на запасные аэродромы.