Ушёл из жизни заслуженный артист России и Республики Тыва Константин Вощиков

Константин Вощиков родился в 1935 году в Красноярске в семье военнослужащего. Уже в 1957-м он окончил Театральное училище имени Щукина, а затем стал актёром Красноярского драматического театра имени Пушкина, где посвятил сцене более полувека. Также почивший был педагогом, воспитавшим более 20 народных и заслуженных артистов России.