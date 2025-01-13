Астроном Угольников: в январе можно увидеть Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс

«2025 год будет достаточно интересным с точки зрения астрономических явлений, которые можно наблюдать на небе, причем даже в городских условиях. Уже сейчас начался период очень хорошей вечерней видимости практически всех планет Солнечной системы. На западе мы можем видеть Венеру — это самая яркая из планет, которая при хорошей погоде видна даже днем. Рядом с ней виден Сатурн, на юге — Юпитер, на востоке поднимается Марс», — поделился астроном.