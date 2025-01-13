Астроном Угольников: в январе можно увидеть Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс

Практически все планеты солнечной системы смогут увидеть россияне на небосклоне невооруженным глазов в январе-феврале. Об этом рассказал aif.ru старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН, по астрономическим явлениям Олег Угольников.
«2025 год будет достаточно интересным с точки зрения астрономических явлений, которые можно наблюдать на небе, причем даже в городских условиях. Уже сейчас начался период очень хорошей вечерней видимости практически всех планет Солнечной системы. На западе мы можем видеть Венеру — это самая яркая из планет, которая при хорошей погоде видна даже днем. Рядом с ней виден Сатурн, на юге — Юпитер, на востоке поднимается Марс», — поделился астроном.
Как отметил ученый, чтобы увидеть Уран и Нептун, нужно воспользоваться телескопом. Угольников добавил, что Меркурий появится на вечернем небе в конце февраля и начале марта.
Ранее сообщалось о том, что 12 января и в течение нескольких последующих дней жители России смогут наблюдать одну из самых ярких комет этого года — C/2024 G3 (ATLAS). Комета будет видна невооруженным глазом в юго-восточной части горизонта.