Звезда советского фильма «Тени забытых предков» отказалась перейти на мову и сорвала овации

По информации портала, речь актрисы перебил выкрик из зала с требованием продолжить выступление на украинском. Однако актриса отказалась исполнять каприз.
«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — уверенно ответила Кадочникова.
Лариса Кадочникова на вручении премии. Видео © Telegram / Политика Страны.
Эти слова вызвали аплодисменты в зале. Как сообщает издание, выкрик с требованием о переходе на украинский язык исходил от активиста Руслана Кошовенко, который оскорбительно высказался в адрес актрисы после инцидента.
А в Киеве полиция начала разыскивать молодых людей, которые гуляли по улицам столицы и слушали российскую музыку. Как утверждают силовики, молодёжь якобы перекрыла движение, нарушив общественный порядок.