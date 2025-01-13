Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда советского фильма «Тени забытых предков» отказалась перейти на мову и сорвала овации

Известная украинская актриса Лариса Кадочникова, сыгравшая одну из главных ролей в культовом советском фильме «Тени забытых предков», отказалась перейти на мову во время выступления на вручении премии имени Сергея Параджанова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

По информации портала, речь актрисы перебил выкрик из зала с требованием продолжить выступление на украинском. Однако актриса отказалась исполнять каприз.

«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — уверенно ответила Кадочникова.

Лариса Кадочникова на вручении премии. Видео © Telegram / Политика Страны.

Эти слова вызвали аплодисменты в зале. Как сообщает издание, выкрик с требованием о переходе на украинский язык исходил от активиста Руслана Кошовенко, который оскорбительно высказался в адрес актрисы после инцидента.

А в Киеве полиция начала разыскивать молодых людей, которые гуляли по улицам столицы и слушали российскую музыку. Как утверждают силовики, молодёжь якобы перекрыла движение, нарушив общественный порядок.