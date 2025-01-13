Звезда советского фильма «Тени забытых предков» отказалась перейти на мову и сорвала овации

«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — уверенно ответила Кадочникова.