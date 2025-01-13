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МИД Польши отрицает, что делегации Словакии отказали в пролёте в РФ

В ведомстве заявили, что Словакия «решила изменить маршрут».

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Польши отрицает, что воздушному судну со словацкой делегацией отказали в пролёте над территорией республики в Российскую Федерацию, сообщает РАР.

Агентство ссылается на высказывание на пресс-секретаря МИД Польши Павла Вроньского.

«Польша не отказала словацкой делегации, которая начала визит в Москву, в возможности пролететь над своей территорией», — заявил он.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, Словакия отправила «неполные документы». Варшава «попросила их дополнить», однако Братислава «решила изменить маршрут».

Ранее вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко заявил, что Польша запретила самолёта делегации парламента Словакии пролететь через польское воздушное пространство. В результате в Москву политикам пришлось лететь через Чехию и ФРГ.