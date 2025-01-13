Ватикан разрешил итальянским геям учиться на священников

Согласно новым правилам, абитуриенты не могут быть отклонены исключительно на основании их сексуальной ориентации, при условии, что они соблюдают обет безбрачия. Директорам семинарий следует рассматривать сексуальную ориентацию как один из аспектов личности кандидата, а не как определяющий фактор.