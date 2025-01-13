Ватикан разрешил итальянским геям учиться на священников

Ватикан принял решение, позволяющее итальянским геям* учиться на священников, утвердив новые принципы для кандидатов в римско-католической семинарии. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно новым правилам, абитуриенты не могут быть отклонены исключительно на основании их сексуальной ориентации, при условии, что они соблюдают обет безбрачия. Директорам семинарий следует рассматривать сексуальную ориентацию как один из аспектов личности кандидата, а не как определяющий фактор.
Фрэнсис Де Бернардо, исполнительный директор New Ways Ministry, отметил, что это уточнение касается как кандидатов-геев, так и гетеросексуальных. Он подчеркнул, что церковь должна стремиться к равенству в отношении всех кандидатов, независимо от их сексуальной ориентации.
Ранее в Якутии суд вынес приговор о штрафе в размере 250 тысяч рублей в отношении китайского клуба-ресторана Number One после проведения мероприятия с участием трансгендеров* из Таиланда. Представители организации частично признали вину.
* В России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено.