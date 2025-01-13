«Я проявил слабость»: Обматеривший волонтёров кубанский чиновник принёс извинения

Ролик с участием Урайкина появился в Сети после того, как некоторые добровольцы сообщили о якобы закрытии реабилитационного центра посреди ночи. На записи заместитель министра призывает авторов видео не распространять дезинформацию и не разводить панику. В интервью Пятому каналу чиновник пояснил, что волонтёров никто не выгонял, а речь шла лишь о приостановке работы для переезда на новое место. Позднее время суток было выбрано для переноса вещей самими волонтёрами, так как днём у них много работы.