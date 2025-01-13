Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступающий за мобилизацию с 18 лет, не позволил своему 18-летнему сыну вступить в ряды Вооружённых сил Украины.
Об этом напомнил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он также отметил, что ранее Кулеба говорил о том, что украницы должны применять в ходе боевых действий «сапёрные лопатки».
«Кулеба пересилил свой порыв отправиться в окопы и уехал в США, и своего сына тоже еле отговорил, и отправил учиться в Лондон», — написал Мирошник в Telegram.
Он подчеркнул, что уже из Соединённых Штатов Кулеба «открыто и не сдерживаясь» заявляет, что на «утилизацию» в Вооружённых силы Украины следует забирать с 18 лет.
«Нынешняя украинская элитка — она вся именно такая: намерена за своё благополучие расплачиваться страной и людьми, а сами готовы жить совсем по другим принципам», — говорится в публикации.
Напомним, Кулеба в одном из интервью заявил, что его 18-летний сын думал об участии в боевых действиях. При этом экс-министр признал, что отговорил сына от данного решения. По словам Кулебы, его сын находится в Австрии.
По мнению экспертов, Киев уже готовит жителей страны к снижению призывного возраста до 18 лет.
Ранее сообщалось, что Кулеба стал научным сотрудником в Соединённых Штатах.