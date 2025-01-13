Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в фильме «Тени забытых предков», отказалась перейти на украинский язык во время выступления на вручении премии. Об этом 12 января сообщило «Страна.ua».
Уточняется, что во время выступления на вручении премии имени Сергея Параджанова актриса говорила по-русски, но из зала ее перебили криком «По-украински, пожалуйста!», но 88-летняя актриса отказалась.
«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня», — заявила Кадочникова, получив в ответ массовые аплодисменты из зала.
Издание отметило, что перейти актрису на украинский требовал активист Руслан Кошовенко, который после оскорбительно высказался в адрес актрисы и удивился, что весь зал накинулся на него.
Ранее, 24 октября, бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в беседе с «Известиями» указал на увеличение русскоговорящего населения на западе страны. Так называемая украинизация, давление на русскоязычное население со стороны Киева, стала одной из причин конфликта на Украине, а местная власть не сделала правильных выводов, уточнил он.
В декабре 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточающий ограничения для пользования русским языком в стране. Бывший украинский президент Петр Порошенко подписал закон о запрете русского языка 15 мая 2019 года.