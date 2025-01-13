Ранее, 24 октября, бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров в беседе с «Известиями» указал на увеличение русскоговорящего населения на западе страны. Так называемая украинизация, давление на русскоязычное население со стороны Киева, стала одной из причин конфликта на Украине, а местная власть не сделала правильных выводов, уточнил он.