До −13 похолодает днем в Иркутске 13 января

Пока погода в Иркутске 13 января 2025 радует жителей областного центра теплом, в некоторых районах держатся сильные морозы. Так, например, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах температура днем будет −25…-30. Ожидается снег, поземки. Ветер холодный с порывами до 15−17 м/с.