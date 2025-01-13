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До −13 похолодает днем в Иркутске 13 января

Днем обещают небольшой снег и ветер до 12 м/с.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 13 января 2025 обещает небольшой снег. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем похолодает до −11…-13 градусов.

Погода в Иркутске 13 января 2025.

— Переменная облачность. Утром и днем небольшой снег, ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура днём −11…-13, — поделились в метеобюро.

Пока погода в Иркутске 13 января 2025 радует жителей областного центра теплом, в некоторых районах держатся сильные морозы. Так, например, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах температура днем будет −25…-30. Ожидается снег, поземки. Ветер холодный с порывами до 15−17 м/с.