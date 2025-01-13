В Уфе управляющие компании обещали наказать за нечищеные дворы

Некачественная уборка снега в городе попала и в поле зрения прокуратуры столицы Башкирии. Мониторинг ситуации показал, что большинство управляющих компаний не справляются со своими обязанностями. Они не убирали снег и наледь с придомовых территорий, тротуаров, крыш жилых домов, а также не вывозили снежно-ледяные массы. Тогда башкирское надзорное ведомство констатировало, что охват работы техникой муниципальных учреждений порой не превысил и 40 процентов. В результате многие уфимцы получили травмы и им пришлось обратиться за медицинской помощью. Например, в начале января под тяжестью снега и наледи обрушилась старая пешеходная конструкция на улице Карла Маркса у Видинеевского квартала.