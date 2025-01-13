В Уфе управляющие компании обещали наказать за нечищеные дворы

В первые дни нового года погода в Башкирии преподнесла неприятные сюрпризы. Вместо привычных январских морозов и снегопадов в регион пришло аномальное потепление.
От плюсовой температуры начали таять ледовые городки и катки. А жители столицы Башкирии, как это случается каждый год, жаловались на бездействие коммунальных служб. Они буквально завалили соцсети чиновников сообщениями о нечищеных дворах.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев лично решил проверить работу жилищно-коммунальных служб. Адреса выбрал спонтанно и приехал во дворы без предупреждения. Где-то, по его словам, царили чистота и порядок, а где-то и вовсе не делали уборку.
— В отношении недобросовестных управляющих компаний, которые не успели проснуться, будем принимать соответствующие меры, наказывать тех, кто не чистит дворы, — пообещал глава администрации. — Спрос будет жесткий. Прекрасно понимаю и поддерживаю недовольство жителей.
Сити-менеджер потребовал, чтобы главы районов лично контролировали уборку снега во дворах. При этом Ратмир Мавлиев акцентировал внимание на том, чтобы местные власти усилили работу с жителями, чтобы на время расчистки дворов они своевременно переставляли свои автомобили.
Отметим, что проблема очистки дорог в зимние месяцы актуальна каждый год. К примеру, в Уфе первый месяц 2024 года оказался снежным — в городе выпало 56,9 мм осадков при норме 45 мм. И в этом январе, как это уже не раз случалось, зима для уфимских властей снова наступила неожиданно. И в мэрии вновь оправдались, что на город обрушились осадки, превышающие все нормы природы.
Некачественная уборка снега в городе попала и в поле зрения прокуратуры столицы Башкирии. Мониторинг ситуации показал, что большинство управляющих компаний не справляются со своими обязанностями. Они не убирали снег и наледь с придомовых территорий, тротуаров, крыш жилых домов, а также не вывозили снежно-ледяные массы. Тогда башкирское надзорное ведомство констатировало, что охват работы техникой муниципальных учреждений порой не превысил и 40 процентов. В результате многие уфимцы получили травмы и им пришлось обратиться за медицинской помощью. Например, в начале января под тяжестью снега и наледи обрушилась старая пешеходная конструкция на улице Карла Маркса у Видинеевского квартала.
В декабре прошлого года руководитель республики Радий Хабиров поручил главе министерства ЖКХ Ирине Головановой «эффективнее отрабатывать вопрос уборки снега с главами муниципалитетов».
— Еще снега как такового толком не было, а уже начинаете заваливаться, — обратился он к ней.