Хабиб Нурмагомедов назвал провокацией инцидент на борту самолёта в США

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент на борту самолёта, из-за которого его сняли с рейса в Соединённых Штатах.
По словам Нурмагомедова, речь идёт о провокации со стороны бортпроводницы. Спортсмен уточнил, что она была «груба» с ним и до инцидента.
«Прежде всего, хочу уточнить, что это были Frontier Airlines, а не Alaska Airlines. Женщина, которая подошла ко мне, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском, и всё понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места», — написал он в своём блоге в соцсетях.
Боец уточнил, что затем бортповодница «вызвала охрану».
«Какое у неё было основание для этого — расовое, национальное или ещё что-то, я не могу точно сказать. Но после непродолжительного разговора она вызвала охрану — и меня высадили из этого самолёта, через полтора часа я сел в другой и отправился в пункт назначения», — говорится в публикации бойца в Instagram*.
«Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Мне кажется, людям нужно быть добрее», — написал Нурмагомедов.
Напомним, в Сети появились кадры, свидетельствующие о том, что Нурмагомедова сняли с рейса в США из-за спора с бортпроводницей. Боец отказался пересесть на другое место по просьбе бортпроводницы. Затем в ситуацию вмешался старший бортпроводник и попросил спортсмена покинуть борт.
СМИ утверждают, что место Нурмагомедова располагалось в ряду для пассажиров, «способных экстренную помощь». Бортпроводница спросила спортсмена о том, сможет ли он помочь в экстренной ситуации. После этого завязался спор. В результате Нурмагомедов и его команда покинули самолёт.
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