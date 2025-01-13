Хабиб Нурмагомедов назвал провокацией инцидент на борту самолёта в США

«Прежде всего, хочу уточнить, что это были Frontier Airlines, а не Alaska Airlines. Женщина, которая подошла ко мне, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском, и всё понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места», — написал он в своём блоге в соцсетях.