В аэропорту Хабаровска обслужили 10 задержанных рейсов в Николаевск

В аэропорту Хабаровска меньше чем за сутки обслужили 10 рейсов до Николаевска-на-Амуре. До места назначения доставили около 700 человек, которые не смогли добраться до города из-за снегопада. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С момента открытия аэропорта 11 января в 15 часов, самолеты летали, в том числе и ночью. Последний воздушный транспорт поднялся в небо в 12:10 12 января. Были выполнены рейсы за 8, 9, 10 и 11 числа.
В воскресенье, 12 января, также выполнялись рейсы за эту же дату. Для этого аэропорт Николаевска-на-Амуре продлил регламент своей работы до 00:00 местного времени.
«Благодарим сотрудников аэропортов Хабаровска и Николаевска-на-Амуре (входит в состав АО “Хабаровские авиалинии”), специалистов аэронавигации Дальнего Востока и авиакомпании “Аврора” за четкую и слаженную работу в эти непростые дни», — отметили в «Хабаровских авиалиниях».