В аэропорту Хабаровска обслужили 10 задержанных рейсов в Николаевск

В аэропорту Хабаровска меньше чем за сутки обслужили 10 рейсов до Николаевска-на-Амуре. До места назначения доставили около 700 человек, которые не смогли добраться до города из-за снегопада. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.