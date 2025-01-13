На Кубани проложили более 500 метров дороги к танкеру «Волгонефть-239»

За последние двое суток в Краснодарском крае было проложено более 500 метров временной дороги к корме танкера «Волгонефть-239», находящегося в районе мыса Панагия. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Осталось завершить еще около 100 метров, что позволит максимально близко подойти к источнику утечки мазута.
Ранее в оперштабе отмечали, что создание этой дороги необходимо для сбора мазута, который вытекает из танкера, произошедшего 10 января. Несмотря на ухудшение погодных условий в районе мыса Панагия, работы продолжаются благодаря использованию инженерной техники, включая экскаваторы, гусеничные тракторы, самосвалы и грейдеры.
Как сообщал ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев, затонувший в Краснодарском крае танкер продолжает выбрасывать нефтепродукты в море.