Во вторник к Приморью подойдет циклон из Китая — синоптики

Во вторник, 14 января, синоптическая обстановка в Приморье изменится: из Китая подойдет циклон, местами ожидается снег, а ночные морозы ослабнут до −19…-28 °C, в южных и восточных районах −9…-17 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Днем потеплеет до 0…-5 °C, в центральных районах −6…-11 °C.