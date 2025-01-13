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Во вторник к Приморью подойдет циклон из Китая — синоптики

Морозы ослабнут, возможен снег.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 74% 761 мм рт. ст.
Источник: PrimaMedia.ru

Во вторник, 14 января, синоптическая обстановка в Приморье изменится: из Китая подойдет циклон, местами ожидается снег, а ночные морозы ослабнут до −19…-28 °C, в южных и восточных районах −9…-17 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Днем потеплеет до 0…-5 °C, в центральных районах −6…-11 °C.

Во Владивостоке в выходные дни осадки не наблюдались, дул порывистый северо-западный ветер. Минимальная температура составляла −12…-15 °C, максимальная −7…-9 °C.

Сегодня солнечно, температура повысится до −5…-8 °C.

Завтра ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Потепление продолжится: ночью −8…-11 °C, днем −3…-6 °C.