Во вторник к Приморью подойдет циклон из Китая — синоптики

Во вторник, 14 января, синоптическая обстановка в Приморье изменится: из Китая подойдет циклон, местами ожидается снег, а ночные морозы ослабнут до −19…-28 °C, в южных и восточных районах −9…-17 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Днем потеплеет до 0…-5 °C, в центральных районах −6…-11 °C.
Во Владивостоке в выходные дни осадки не наблюдались, дул порывистый северо-западный ветер. Минимальная температура составляла −12…-15 °C, максимальная −7…-9 °C.
Сегодня солнечно, температура повысится до −5…-8 °C.
Завтра ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Потепление продолжится: ночью −8…-11 °C, днем −3…-6 °C.