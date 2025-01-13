Комфортная среда. Какой ремонт и благоустройство запланированы в Башкирии

В 2025 году продолжится и другая стартовавшая с 2019 года по инициативе Главы республики программа «Башкирские дворики». За пять лет, но ней привели в порядок 1326 дворов, на что было направлено более шести миллиардов рублей. Благоустройство охватило дворы домов с населением свыше 400 тысяч человек. В 2025 году в Башкирии планируется благоустроить еще не менее 98 дворовых территорий.