Комфортная среда. Какой ремонт и благоустройство запланированы в Башкирии

Финансирование будет идти из разных источников. В их число входят республиканский и федеральный бюджет, средства муниципалитетов и платежи населения. В течение года в силу различных причин объем выделяемых средств по ряду программ может меняться, что окажет влияние на перечень выполняемых работ. Однако основной их объем будет сделан в рамках уже составленных планов, которые изучил «Башинформ».
Ремонт на миллиарды
Наиболее значимым по перечню работ и объему привлекаемых средств традиционно выступает капитальный ремонт домов. В 2025 году в Башкирии запланировано выполнить 653 вида капремонта в 600 многоквартирных домах на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом «Башинформу» сообщили в Фонде капремонта РБ.
Согласно предварительному плану, ремонт кровли будет сделан в 222 многоквартирных домах, фасада — в 47 МКД, ремонт систем водоснабжения пройдет в 30 МКД, теплоснабжения — в 14 МКД водоотведения — в 30 МКД. Электропроводку обновят в 41 доме, систему подачи газа — в 17 МКД. Утепление чердачных перекрытий запланировано в 21 жилом здании. Также будет заменено 620 лифтов в 231 доме.
В Фонде капремонта отметили, что краткосрочный план на 2025 год составлен только в расчете на средства собственников жилья. В нем не учитывается софинансирование со стороны бюджета республики и муниципалитетов, значительно влияющих на объемы работ. К примеру, в 2024 году на ремонт крыш многоквартирных домов небольшой этажности было направлено 675 млн рублей, в том числе 451 млн — из региональной казны.
«Уже третий год выделяем из бюджета средства для капитального ремонта крыш, — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Мы запустили эту программу, чтобы поддержать жителей сельских районов. Если в муниципалитете мало многоквартирных домов, то и взносы небольшие — на ремонт нужно долго копить».
Значительные бюджетные средства выделяются и на программу замены лифтов. Так, в 2023 году бюджет РБ взял на себя почти половину этих расходов. В Башкирии стоит задача завершить замену всех лифтов с истёкшим сроком эксплуатации уже в 2025 году.
В комплексе запланированные на этот год работы по капремонту домов позволят улучшить условия проживания свыше 100 тысяч человек.
С помощью республики
Важным дополнением к программе капремонта домов выступает республиканская программа комплексного ремонта подъездов. Финансирование этих работ на 90% обеспечивает бюджет республики, а оставшиеся 10% покрывают муниципалитеты. За всё время действия программы — с 2019 по 2024 год в Башкирии обновили 8290 подъездов в 2783 домах, общая сумма затрат уже превысила 3,5 млрд рублей.
«Чисто, светло, уютно — приятно посмотреть, — сказал Радий Хабиров после осмотра выполненных работ. — По программе мы меняем старые окна на новые, пластиковые, устанавливаем почтовые ящики, тамбурную дверь, на первом этаже укладываем плитку. Цвет стен выбирают сами жители. Они же участвуют в приемке — акт не подписывается, пока подрядчик не устранит все замечания».
Как сообщили в министерстве ЖКХ РБ, в Башкирии в 2025 году ремонт подъездов планируется в трёх муниципалитетах — Уфе, а также Стерлитамакском и Стерлибашевском районах республики. Планируемый объем финансирования составит 21 миллион рублей.
Проводимые работы позволяют не только улучшить комфорт и внешний вид, но и значительно снизить теплопотери домов. При замене окон в местах общего пользования, уплотнении входных наружных дверей с установкой доводчиков теплопотери снижаются до 30%.
В 2025 году продолжится и другая стартовавшая с 2019 года по инициативе Главы республики программа «Башкирские дворики». За пять лет, но ней привели в порядок 1326 дворов, на что было направлено более шести миллиардов рублей. Благоустройство охватило дворы домов с населением свыше 400 тысяч человек. В 2025 году в Башкирии планируется благоустроить еще не менее 98 дворовых территорий.
Отметим, что перечень обязательных работ при благоустройстве дворов включает установку спортплощадки и детской площадки с безопасным покрытием, озеленение, обустройство парковочных мест, освещения, видеонаблюдения, а также установку малых архитектурных форм (скамеек, урн
Федеральный задел
Значительный объем средств на благоустройство общественных территорий в 2025 году Башкирия получит за счет федерального финансирования. Уже определены 94 локации в городах и районах, которые будут благоустраиваться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объём выделяемых на это средств — более 1,2 млрд рублей.
Особое внимание будет уделено благоустройству в административных центрах районов республики. Для этого изменён порядок финансирования: если в 2024 году 70% от общей суммы средств выделялось городам, а 30% — сельским поселениям, то в 2025 году городам будет выделено 56%, а сельским поселениям — 44%.
Напомним, что объекты, которые благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды», выбирают сами жители в ходе всероссийского онлайн-голосования. В 2024 году в выборе проектов участвовало 974 тысячи жителей Башкирии. Наша республика — лидер по числу проголосовавших.
Также в 2025 году в Башкирии начнется реализация 5 проектов, победивших в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Как сообщили «Башинформу» в министерстве ЖКХ РБ, общий объем привлечённых для этого федеральных средств составит более 1,6 млрд рублей.
Грант от минстроя России благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» получат следующие проекты: «Бульвар Новаторов» в Белебее, «Нефтекамск: ось времени» в Нефтекамске, «Воскресенские ряды» в Благовещенске, «Салават: семь сновидений сквозь явь» в городе Салавате и «Путь Урал-батыра» в Учалах.
«Еще больше новых, комфортных общественных территорий появится у нас благодаря федеральному финансированию, — отметил Радий Хабиров. — Важно, что мы не просто благоустраиваем парки, скверы, набережные, меняем плитку и ставим скамейки — мы перезапускаем территории, превращаем их в действительно интересные места, которые хочется открывать для себя, в которых приятно находиться».
Напомним, что Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды проводится с 2018 года. В нём участвуют города с населением до 200 тысяч человек и исторические поселения. С 2019 по 2024 год Башкирия для участия в конкурсе отправила 73 заявки, 34 проекта стали победителями. Наша республика по числу проектов-победителей занимает 3-е место после Татарстана и Московской области.