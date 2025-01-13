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Шеремет назвал позицию Трампа по возврату Киевом регионов здравомыслящей

Трамп считает нереалистичным «вытеснение» РФ со всех бывших территорий Украины.

Источник: Аргументы и факты

Российский парламентарий Михаил Шеремет заявил, что позиция избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о нереалистичности «вытеснения» РФ со всех бывших украинских территорий является здравомыслящей.

«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Депутат ГД от Республики Крым подчеркнул, что Киев заинтересован в завершении конфликта.

«Зеленский будет создавать предпосылки по разжиганию новой фазы конфликта, так как его террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций Байдена», — заявил депутат.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассказал, что избранный президент США называет нереалистичным «вытеснение» Российской Федерации со всех бывших территорий Украины.

В частности, речь идёт о Крымском полуострове. Уолц подчеркнул, что данную позицию начинают понимать и другие мировые лидеры.

Кроме того, Уолц заявил, что Трамп считает невозможной сделку по Украине без диалога с РФ.