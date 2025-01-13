Полиция Дальнереченска помогла староверам из Бразилии стать россиянами

В Дальнереченске Приморского края полицейские помогли староверам из Бразилии получить гражданство Российской Федерации.
Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, семья Гуськов обратилась в подразделение по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации. Сотрудники полиции внимательно рассмотрели обращение и оказали всестороннюю консультационную помощь.
В соответствии с законодательством, в установленные сроки было принято решение о приёме семьи в российское гражданство.
Семья Гуськов переехала в Дальнереченский район из Бразилии в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Дальнереченский» Елена Вяликова вручила старообрядцам паспорта граждан Российской Федерации. После получения паспортов граждан Российской Федерации, Гуськов Порфирий и Минадора приняли Присягу: поклялись соблюдать Конституцию и законодательство страны, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, быть верными России, уважать её культуру, историю и традиции.
Сразу после этого Порфирий получил повестку в военкомат, где он должен будет встать на воинский учёт и пройти службу в вооружённых силах Российской Федерации.