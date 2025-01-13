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Планеты выстроятся в ряд: редчайшее астрономическое явление смогут наблюдать приморцы

В Приморье люди смогут увидеть парад планет.

Источник: Комсомольская правда

21 января шесть планет Солнечной системы выстроятся в одну линию. Столь редкое явление смогут наблюдать жители Приморья, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В частности, в ряд войдут Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Специалисты отмечают, что такое событие называется «великим планетарным выравниванием». Кроме того, 28 февраля к ним войдет еще одна планета — Меркурий.

Наблюдать за парадом лучше всего с помощью специальной аппаратуры: например, телескопа или бинокля. Для невооруженного глаза разглядеть такую красоту будет сложно.

Завершится «парад планет» 12 марта. Повторится это явление через 144 года — 8 февраля 2169 года.

Ранее «КП» писала, что в Находкинском ГО заметили первый в 2025 году звездопад.

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