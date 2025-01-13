Планеты выстроятся в ряд: редчайшее астрономическое явление смогут наблюдать приморцы

В частности, в ряд войдут Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Специалисты отмечают, что такое событие называется «великим планетарным выравниванием». Кроме того, 28 февраля к ним войдет еще одна планета — Меркурий.