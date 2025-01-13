В Хабаровском крае пациенты с травмами ждут врача в огромной очереди стоя

В ведомстве отмечают, что по сравнению с предыдущими годами травм в новогодние праздники стало меньше, а их характер изменился. Раньше большинство травм получали на улице — на катках и горках, а теперь более 50% случаев составляют бытовые травмы: от падений в ванной до ударов об мебель.