В Хабаровском крае пациенты с травмами ждут врача в огромной очереди стоя

В Хабаровском крае в Советской Гавани пациенты травмпункта вынуждены часами ожидать помощи, часто стоя в очереди из-за нехватки мест для сидения, сообщает телеграм-канал «Хабаровск в эфире».
Люди с травмами испытывают серьёзные неудобства, особенно это касается маломобильных граждан. «Человек с переломом вынужден стоять, потому что в зале просто нет места. Это неприемлемо», — поделились очевидцы в соцсетях.
Тем временем Минздрав Хабаровского края подчёркивает, что в Хабаровске ситуация с травмпунктами организована гораздо лучше, сообщает телеграм-канал Минздрава Хабаровского края.
За 11 праздничных дней в краевой столице зафиксировано 973 обращения: 457 человек посетили травмпункт больницы имени Войно-Ясенецкого, 102 — краевой больницы имени Владимирцева и 414 — детской краевой больницы имени Пиотровича.
В ведомстве отмечают, что по сравнению с предыдущими годами травм в новогодние праздники стало меньше, а их характер изменился. Раньше большинство травм получали на улице — на катках и горках, а теперь более 50% случаев составляют бытовые травмы: от падений в ванной до ударов об мебель.
Кроме того, бригады скорой помощи в Хабаровске за эти дни обработали в среднем до 750 вызовов в сутки, что выше обычного уровня в 600−650 вызовов. Несмотря на повышенную нагрузку, все пациенты получили своевременную медицинскую помощь, отметили в Минздраве.