«Не поддался на провокацию»: Нурмагомедов раскрыл подробности конфликта со стюардессой в США

«Я прекрасно понимаю по‑английски, и я согласился с её требованием помочь, как положено, но она всё равно настаивала на том, чтобы ссадить меня с места. Что было основанием, расовое, национальное или иное соображение, я не уверен», — написал россиянин.
После непродолжительного разговора стюардесса вызвала сотрудника службы безопасности, и Нурмагомедова высадили из самолёта. Через полтора часа ему удалось продолжить путь рейсом другой авиакомпании.
«Я сделал всё возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию. Мне кажется, людям нужно быть добрее», — подытожил титулованный боец.
Об инциденте с участием бывшего чемпиона UFC стало известно 12 января. Конфликт Хабиба и бортпроводницы даже попал на видео.