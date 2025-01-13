Главный тренер КХЛ Разин рассказал об избиении сотрудника милиции

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин поделился историей из своей молодости, которая произошла в конце 1990-х годов в Магнитогорске. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Он рассказал, как попал в неприятную ситуацию, связанную с бизнесом по продаже автомобилей из Германии. По словам Разина, его знакомый предложил открыть этот бизнес, но вместо качественных машин привез испорченные автомобили, что стало для Разина серьезным финансовым ударом.
После того как этот человек не вернул ему деньги, Разин решил взять дело в свои руки и, спустя год, нашел его, после чего произошла стычка. Как оказалось позже, его оппонентом оказался сотрудник милиции. Разина задержали, однако вскоре отпустили, так как он был известным хоккеистом.
Разину 51 год, и с 2023 года он тренирует «Металлург». В 2024 году его команда одержала победу в Кубке Гагарина, а сам тренер был признан лучшим в своем сезоне в лиге.
Ранее бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Алексей Яценко избил сотрудника полиции, которого вызвала его знакомая. Девушка заявила в полицию, что хоккеист избил ее.