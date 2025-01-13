Главный тренер КХЛ Разин рассказал об избиении сотрудника милиции

После того как этот человек не вернул ему деньги, Разин решил взять дело в свои руки и, спустя год, нашел его, после чего произошла стычка. Как оказалось позже, его оппонентом оказался сотрудник милиции. Разина задержали, однако вскоре отпустили, так как он был известным хоккеистом.