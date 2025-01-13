Маск: в помощи пострадавшим от пожаров в США используют кибертраки Tesla

Кибертраки Tesla применяются для оказания помощи пострадавшим от пожаров в штате Калифорния, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Гендиректор Tesla проинформировал о задержках в поставках данных автомобилей из-за их использования для помощи пострадавшим.
«Мы приносим извинения тем, кто ожидал поставки кибертраков в Калифорнию в ближайшие дни», — написал Маск в соцсети X*.
Он уточнил, что кибертраки задействованы в качестве «мобильных базовых станций для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink».
По словам Маска, это необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших районах.
Ранее сообщалось, что Маск усомнился в том, что природные пожары в Калифорнии связаны с изменением климата.
По последним данным, общая площадь пожаров превысила 16 тысяч гектаров. Сгорели свыше 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей. Жертвами возгораний стали 16 человек.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.