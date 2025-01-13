Хабаровским студентам придётся учиться дольше на год

Сейчас образование в высших учебных заведениях поделено на три этапа: базовая подготовка — бакалавриат и специалитет, средняя — магистратура и высшая — аспирантура. Система долгое время подвергалась критике как не позволяющая получить достаточный уровень квалификации. С 2023 года в шести вузах России действует пилотный проект перехода, а с 1 сентября 2026 года во всех высших учебных заведениях страны этапов обучения станет два. Внедряться изменения начнут уже с 2025 года. Они не затронут уже действующие образовательные программы.