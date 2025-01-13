Хабаровским студентам придётся учиться дольше на год

С 2025 года в вузах России начнется возвращение к двухуровневой системе образования, Болонская система постепенно будет отменена, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Сейчас образование в высших учебных заведениях поделено на три этапа: базовая подготовка — бакалавриат и специалитет, средняя — магистратура и высшая — аспирантура. Система долгое время подвергалась критике как не позволяющая получить достаточный уровень квалификации. С 2023 года в шести вузах России действует пилотный проект перехода, а с 1 сентября 2026 года во всех высших учебных заведениях страны этапов обучения станет два. Внедряться изменения начнут уже с 2025 года. Они не затронут уже действующие образовательные программы.
Базовый этап обучения после перехода будет иметь продолжительность от 5 до 6 лет, то есть на год дольше, чем сейчас, а специализированный — от 1 до 3 лет. Углубленный этап не будет считаться получением второго высшего образования, а станет продолжением первого. Аспирантура станет отдельным уровнем.
— Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны, — отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.