На этой неделе в Омской области возможны перебои с теле-радиовещанием

Так, уже завтра, 14 января, с 2 часов ночи и до 11:00 возможны помехи в приеме «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк». 15 января с 8:00 до 14:00 перебои в приеме РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» могут возникнуть в Калачинске. В то же время 16 января — в Новотроицке. Там будет плохо ловиться РТРС=1 и РТРС-2. Время в сообщении указано московское.