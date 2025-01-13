До 1 февраля хабаровские школьники должны определиться с выбором предметов для сдачи ЕГЭ

Остальные учебные предметы сдаются участниками экзаменов по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки участник ЕГЭ намерен продолжить обучение и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов. Обращаем внимание, что с 1 марта 2025 года вступает в силу приказ Минобрнауки России от 27.11.2024 № 820 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета».