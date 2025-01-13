До 1 февраля хабаровские школьники должны определиться с выбором предметов для сдачи ЕГЭ

Государственная итоговая аттестация предусмотрена по 14 дисциплинам — русский язык и математика являются обязательными, ещё несколько предметов школьники выбирают самостоятельно, количество предметов не ограничено, сообщает ИА AmurMedia.
Выпускникам этого года также предстоит определиться, будут они сдавать математику базового или профильного уровня. Базовый уровень подойдёт выпускникам, которым данная дисциплина нужна только для получения аттестата, профильный же уровень предназначен для ребят, желающих поступить в вуз по направлению, где математика включена в перечень вступительных испытаний.
Выпускники прошлых лет могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.
Остальные учебные предметы сдаются участниками экзаменов по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки участник ЕГЭ намерен продолжить обучение и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов. Обращаем внимание, что с 1 марта 2025 года вступает в силу приказ Минобрнауки России от 27.11.2024 № 820 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета».
Напомним, ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа:
досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) дополнительный (с 4 по 23 сентября).
Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном сайте Рособрнадзора.