В Комсомольске за секунды до катастрофы пожарные спасли семью и их питомцев

В Комсомольске-на-Амуре 11 января произошёл пожар в жилом доме на улице Калинина, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Возгорание началось на кухне квартиры на первом этаже, пламя быстро распространилось, угрожая жителям всего дома.
Пожарные прибыли на место уже через несколько минут после вызова. Благодаря их слаженным действиям удалось спасти семь человек, в том числе троих детей. Для эвакуации использовали лестницы и специальные устройства. Помимо людей, огнеборцы вывели из горящей квартиры нескольких домашних животных.
Открытое горение ликвидировали к 12:18. После этого специалисты провели разбор деревянных перекрытий, чтобы убедиться в отсутствии скрытых очагов тления. Полностью пожар на площади 20 квадратных метров потушили только к 13:55. В операции участвовали 18 человек и 5 единиц техники.
«Благодаря профессионализму наших сотрудников никто из жильцов не пострадал. Сейчас проводится проверка, чтобы установить причину возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС России.