В Комсомольске за секунды до катастрофы пожарные спасли семью и их питомцев

Пожарные прибыли на место уже через несколько минут после вызова. Благодаря их слаженным действиям удалось спасти семь человек, в том числе троих детей. Для эвакуации использовали лестницы и специальные устройства. Помимо людей, огнеборцы вывели из горящей квартиры нескольких домашних животных.