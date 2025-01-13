Всего три дня: Озвучена дата следующей короткой рабочей недели в России

Напомним, что самая короткая рабочая неделя этого года уже миновала. Она продлилась всего два дня — 9 и 10 января. При этом у россиян была возможность взять отпуск на 9 и 10 января, чтобы продлить праздничный отдых с 11 до 15 дней.