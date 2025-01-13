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Премьер-министр Исиба: Япония готовится к встрече с Трампом

На инаугурации Трампа Токио будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая.

Источник: Аргументы и факты

Японская сторона проводит «последние согласования» для реализации скорой встречи с избранным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

«Мы проводим последние согласования для скорой реализации встречи», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

По данным NHK, вместо посла Японии на инаугурации Трампа Токио будет представлять министр иностранных дел Такэси Ивая.

По информации телеканала, данное решение связано с тем, что главе МИД поручили «наладить контакты» с будущим главой Госдепа США Марко Рубио и «приступить к скорейшей подготовке встречи лидеров».

Ранее советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что в настоящее время ведётся активная подготовка к встрече избранного президента Соединённых Штатов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.