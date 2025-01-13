Потепление до плюсовых температур придет в Красноярск в середине января

В понедельник, 13 января, в городе до −9 градусов как в дневное время суток, так и в ночное. Ожидается небольшой снег.
Во вторник потеплеет до −2 градусов, будет пасмурно. Ночью температура воздуха опустится до −3С.
Днем в среду, 15 января, синоптики прогнозируют потепление до +1С, ночью — 0С. Также пройдет небольшой снег.
В четверг днем будет 0С, ночью — −2С.
В пятницу и субботу в Красноярске установится −2 градуса в дневное время и −3С…-5С в ночное, а также небольшой снег.
В воскресенье будет снежно и тепло. Днем 19 января — до −4 градусов, ночью — до −7С.