Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потепление до плюсовых температур придет в Красноярск в середине января

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Зима продолжает быть теплой в столице Красноярского края.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 69% 761 мм рт. ст.
Источник: НИА Красноярск

В понедельник, 13 января, в городе до −9 градусов как в дневное время суток, так и в ночное. Ожидается небольшой снег.

Во вторник потеплеет до −2 градусов, будет пасмурно. Ночью температура воздуха опустится до −3С.

Днем в среду, 15 января, синоптики прогнозируют потепление до +1С, ночью — 0С. Также пройдет небольшой снег.

В четверг днем будет 0С, ночью — −2С.

В пятницу и субботу в Красноярске установится −2 градуса в дневное время и −3С…-5С в ночное, а также небольшой снег.

В воскресенье будет снежно и тепло. Днем 19 января — до −4 градусов, ночью — до −7С.