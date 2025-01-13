В Люксембурге при раскопках обнаружили монеты IV века н. э

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Археологи нашли 141 одну римскую монету, датируемую второй половиной IV века нашей эры (н. э.), в Люксембурге в ходе раскопок, проводившихся с 2020 по 2024 год. Об этом сообщил Национальный институт археологических исследований.
Согласно пресс-релизу, золотые солиды — римские монеты — были обнаружены в парке Хозинген в коммуне на севере страны. Раскопки провели в районе, где были закопаны многочисленные боеприпасы и взрывные устройства времен Второй мировой войны. В связи с этим работы вели с особой осторожностью и при участии люксембургской армии.
Институт также сообщил, что обнаруженные солиды хорошо сохранились и на них изображены императоры, правившие с 364 по 408 год.
Отмечается, что стоимость денежного клада была оценена в €308,6 тыс.