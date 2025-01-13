В Люксембурге при раскопках обнаружили монеты IV века н. э

Согласно пресс-релизу, золотые солиды — римские монеты — были обнаружены в парке Хозинген в коммуне на севере страны. Раскопки провели в районе, где были закопаны многочисленные боеприпасы и взрывные устройства времен Второй мировой войны. В связи с этим работы вели с особой осторожностью и при участии люксембургской армии.