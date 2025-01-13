Newsweek: оптоволоконные дроны открыли новую фазу конфликта на Украине

Все большее использование FPV-дронов, управляемых по оптоволоконному кабелю, знаменует новую эру противостояния на Украине. Об этом сообщает Newsweek.
В статье подчеркивается, что война дронов между Россией и Украиной переходит на новый уровень, и за последние месяцы такие дроновые системы становятся одним из ключевых решений в борьбе с радиоэлектронной борьбой (РЭБ).
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что российские войска первыми начали применять оптоволоконные беспилотники в зоне специальной военной операции и активно используют их на различных участках.
Основные преимущества этих дронов включают невозможность их перехвата или подавления, незаметность для средств радиообнаружения и высокое качество изображения с камер.
Эксперты прогнозируют, что популярность FPV-дронов с оптоволоконным управлением будет расти в течение 2025 года, что может существенно изменить стратегию ведения боевых действий.
Ранее специалисты российского концерна «Калашников» разработали новый дрон-камикадзе под названием «Куб-10Э». Новый беспилотник имеет высокие характеристики. Так, дальность и боевое могущество «существенной превышают» все предыдущие версии.