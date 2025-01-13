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Омичи смогут по льготной цене улететь в 12 городов

Рейсы по этим направлениям будут субсидированными.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило список субсидированных межрегиональных авиарейсов на 2025 году. Билеты на них пассажиры смогут купить по льготной цене, а разницу с тарифом будет компенсировать государство.

Из Омского аэропорта по сниженным ценам можно улететь в 12 городов. Рейсы осуществляют несколько авиакомпаний. Авиакомпании «Ямал» субсидируют рейсы из Омска в Салехард, Надым, Ноябрьск и Новый Уренгой. Авиакомпании Red Wings — в Екатеринбург и Улан-Удэ.

Самолеты авиакомпании «Россия» будут летать по льготной для пассажиров цене в Красноярск. «Икара» — в Казань; авиакомпании «Азимут» — в Уфу. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» выполняет субсидированные рейсы в в Абакан и Тобольск, авиакомпания Utair — в Ханты-Мансийск.