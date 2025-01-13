Омичи смогут по льготной цене улететь в 12 городов

Из Омского аэропорта по сниженным ценам можно улететь в 12 городов. Рейсы осуществляют несколько авиакомпаний. Авиакомпании «Ямал» субсидируют рейсы из Омска в Салехард, Надым, Ноябрьск и Новый Уренгой. Авиакомпании Red Wings — в Екатеринбург и Улан-Удэ.