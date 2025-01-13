За сутки в Красноярском крае произошло 11 пожаров. Один человек пострадал

Ночью в селе Боготол загорелась крыша частного дома. На месте работали девять пожарных, и в течение часа им удалось потушить возгорание на площади 96 кв. м. При пожаре пострадала женщина, а также были повреждены крыша и стены дома. Пострадавшую доставили в больницу. Предварительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.