За сутки в Красноярском крае произошло 11 пожаров. Один человек пострадал

Ночью в селе Боготол загорелась крыша частного дома. На месте работали девять пожарных, и в течение часа им удалось потушить возгорание на площади 96 кв. м. При пожаре пострадала женщина, а также были повреждены крыша и стены дома. Пострадавшую доставили в больницу. Предварительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.
Также утром в поселке Березовка загорелась хозпостройка. На месте работали восемь пожарных. Во время прибытия спасателей здание полностью полыхало огнем. Затем огонь перешел на жилой дом. Пожар ликвидировали на площади 80 кв. м. Предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Еще один пожар случился в заброшенном двухэтажном доме в Лесосибирске. К месту выехали 14 пожарных. Огонь был потушен на площади 12 кв. м. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.