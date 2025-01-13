Два человека погибли и 46 пострадали в дорожных авариях в Приангарье за неделю

27 ДТП произошло в Иркутской области за неделю. С 6 по 12 января в дорожных авариях погибли два человека, 46 человек получили травмы различной степени тяжести, из них шесть — дети, пишет ИА IrkutskMedia.
В общей сложности в ДТП были повреждены 53 автомобиля.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону, в двух случаях водители управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения, пять автомобилистов управляли транспортными средствами не имея права управления, три водителя оставили место ДТП.
Основные причины ДТП:
- Несоответствие скорости конкретным условиям движения — пять;
- Несоблюдение очередности проезда — пять;
- Выезд на полосу встречного движения — два;
- Нарушение правил проезда пешеходного перехода— два.