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Два человека погибли и 46 пострадали в дорожных авариях в Приангарье за неделю

С 6 по 12 января в регионе произошло 27 ДТП.

27 ДТП произошло в Иркутской области за неделю. С 6 по 12 января в дорожных авариях погибли два человека, 46 человек получили травмы различной степени тяжести, из них шесть — дети, пишет ИА IrkutskMedia.

В общей сложности в ДТП были повреждены 53 автомобиля.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону, в двух случаях водители управляли машиной в состоянии алкогольного опьянения, пять автомобилистов управляли транспортными средствами не имея права управления, три водителя оставили место ДТП.

Основные причины ДТП:

  • Несоответствие скорости конкретным условиям движения — пять;
  • Несоблюдение очередности проезда — пять;
  • Выезд на полосу встречного движения — два;
  • Нарушение правил проезда пешеходного перехода— два.