Россия прощается с ЕГЭ: в Госдуме объявили о начале процесса отмены

«Именно за это мы критикуем ЕГЭ и предлагаем его убрать, он убил интегральность, убил комплексный подход, убил возможность многогранной оценки знаний, глубины знаний, возможности мыслить. Даже если человек неправильно озвучит факты, но мыслит правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов, — добавил Нилов», — приводит слова Нилова «Ньюс.ру».