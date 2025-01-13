Россия прощается с ЕГЭ: в Госдуме объявили о начале процесса отмены

В Госдуме сообщили, что в России, вероятно, уже скоро ЕГЭ будет отменен.
По словам главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, из образовательного процесса российских школ исчезнет ЕГЭ.
Вместо этого будет использоваться новый вид оценки знаний учащихся, в котором будут задействованы преимущества как ЕГЭ, так и той системы образования, что использовалась в СССР и применяется сейчас в России.
Депутат отметил, что есть некоторые признаки, говорящие о начале процесс отказа от ЕГЭ в нашей стране. Об этом свидетельствует изменение некоторых правил, по которым сдается экзамен.
Также идут разговоры о введении интегральной системы оценки знаний учащихся школ. Речь идет про обобщенную оценку знаний, полученных выпускником в течение периода обучение в последних классах.
Эта оценка станет показателем качества и степени освоения всех предметов образовательной программы.
«Именно за это мы критикуем ЕГЭ и предлагаем его убрать, он убил интегральность, убил комплексный подход, убил возможность многогранной оценки знаний, глубины знаний, возможности мыслить. Даже если человек неправильно озвучит факты, но мыслит правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов, — добавил Нилов», — приводит слова Нилова «Ньюс.ру».