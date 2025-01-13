Челябинск попал в десятку городов в рейтинге загруженности дорог

Интересны по Челябинску и другие выкладки в данном аналитическом продукте. Так, например, из него можно узнать, что для 45,83% жителей южноуральского мегаполиса основным средством передвижения на работу или в школу в Челябинске является автомобиль. 20,83% передвигаются к этим точкам пешком, 25 процентов едут общественным транспортом. В последнем, правда, стоит обратить внимание на некую странность результатов данного исследования. Все челябинские пассажиры, по мнению аналитиков, почему-то передвигаются на работу и в учебные заведения лишь на автобусах и троллейбусах, а вот трамваи совсем не используют. Зная о большом количестве трамваев, работающих на линиях в Челябинске и об масштабном обновлении их парка в последние годы, сложно поверить в отсутствие пассажиров на этом виде общественного транспорта.