Челябинск попал в десятку городов в рейтинге загруженности дорог

На основе изучения различных показателей был составлен рейтинг городов по загруженности дорог. В российском списке данного рейтинга Челябинск по совокупности всех показателей занимает 9 место.
По отдельным же дорожным показателям южноуральского мегаполиса он имеют следующую картину. Так по индексу трафика Челябинск находится в тройке российских городов с результатом 111,3. Меньше челябинского индекс трафика только в Калининграде и Нижнем Новгороде. Челябинск попал и в тройку российских городов по наименьшему индексу времени — 29,6 минут (меньший результат опять оказался у Нижнего Новгорода и Калининграда). Индекс неэффективности в Челябинске — 98,5. Меньше этот показатель в России только у Калининграда. Индекс выбросов СО2 в Челябинске находится на уровне 3848,8. Меньше этот показатель в пяти российских городах — Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Уфе.
Интересны по Челябинску и другие выкладки в данном аналитическом продукте. Так, например, из него можно узнать, что для 45,83% жителей южноуральского мегаполиса основным средством передвижения на работу или в школу в Челябинске является автомобиль. 20,83% передвигаются к этим точкам пешком, 25 процентов едут общественным транспортом. В последнем, правда, стоит обратить внимание на некую странность результатов данного исследования. Все челябинские пассажиры, по мнению аналитиков, почему-то передвигаются на работу и в учебные заведения лишь на автобусах и троллейбусах, а вот трамваи совсем не используют. Зная о большом количестве трамваев, работающих на линиях в Челябинске и об масштабном обновлении их парка в последние годы, сложно поверить в отсутствие пассажиров на этом виде общественного транспорта.
Если далее разбирать данное исследование, то мы увидим, что среднее расстояние, которое проходят челябинцы пешком, двигаясь на работу или учебу, составляет 2,42 км, тратя на это в среднем 14,20 мин. Среднее расстояние при основном использовании автомобиля в Челябинске равно 12,64 км, на преодоление которых уходит в среднем 25,73 мин. На автобусе\троллейбусе челябинцы в среднем передвигаются 9,17 км, на это у них уходит 32,50 мин., при этом на остановке в ожидании общественного транспорта они проводят 5,67 мин.
Отметим, что портал Numbeo собирает свои рейтинги, опираясь на мнение посетителей сайта. Зная, что данный портал является иностранным, смеем предположить, что количество респондентов из большинства российских городов, в их числе и из Челябинска, на данном ресурсе крайне ограничено, что делает результаты исследования достаточно спорным.