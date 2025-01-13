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Вылет рейса из Санкт-Петербурга в Иркутск задержан в аэропорту Пулково

Аэровокзал дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции.

Источник: IrkutskMedia.ru

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга задержан вылет около 90 авиарейсов, в том числе следующих в Иркутск. Кроме того, аэровокзал дважды приостанавливал взлетно-посадочные операции накануне, 12 января, пишет ИА IrkutskMedia.

В настоящее время задержан рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Санкт-Петербург — Иркутск, запланированный на 22.50 по местному времени. Рейс перенесен на 4.30, следует из информации онлайн-табло.

Кроме того, с задержками столкнулись маршруты в Калининград, Хабаровск, Екатеринбург, Казань, Тюмень, Архангельск, Новосибирск, Мурманск, Хургаду, Самару, Москву и Уфу. Под отмену попали рейсы в Москву и Нижний Новгород, сообщает «Коммерсантъ» (18+).