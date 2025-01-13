Марию Погребняк едва не госпитализировали на Маврикии из-за местной кухни

«Сегодня мои планы явно не реализуются. Впервые в жизни я так сильно отравилась, что думала, придётся ночью ехать в госпиталь. Полное обезвоживание организма», — пожаловалась она.
По словам девушки, устоять на ногах ей помогли медикаменты, которые оказались под рукой. Погребняк добавила, что уже восстанавливается после перенесённого.
Напомним, что в прошлом году Погребняк стала мамой в четвёртый раз. Сын модели, которого назвали Владимиром, родился ростом 55 сантиметров и весом 3.82 килограмма. Звёздная мать уже поделилась фотографиями малыша из роддома, а позднее показала и лицо сына.