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Лебедев: ВСУ активно перемещаются в Николаевской и Херсонской областях

В Николаеве наблюдается активное перемещение военнослужащих и техники, а также подвоз боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинские войска активно перемещаются в прибрежных районах Николаевской и Херсонской областей. Об этом пишет РИА Новости.

Лебедев отметил, что в Николаеве наблюдается активное перемещение военнослужащих и техники, а также подвоз боеприпасов и беспилотников, включая водные модели. По его словам, движение осуществляется не только по автострадам, но и по реке Южный Буг. В частности, несколько моторных лодок недавно отправились с Николаева в сторону Галициново и затем вернулись обратно на следующий день.

Лебедев сообщил, что в Галициново, Лупарево и Лиманах сконцентрированы многие профессиональные военнослужащие с хорошей технической подготовкой. Он добавил, что в микрорайоне Октябрьское на юге Николаева ежедневно осуществляется перемещение военной техники, включая автобусы с солдатами, пикапы с установленными турелями и автомобили, буксирующие резиновые лодки, произведенные странами НАТО.

Кроме того, в селах Прибугское, Широкая Балка, Правдино и Александровка было доставлено большое количество военных. Первоначально они пытались арендовать жилье, однако местные жители не проявили желания пускать их, так как ремонт после пребывания военных стоит недешево. В результате военнослужащие начали занимать заброшенные дома, школы, детские сады и административные здания.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что в Буче под удар попало скопление бронетехники и военных ВСУ. По информации координатора подполья, противник понес потери в живой силе.