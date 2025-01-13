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В Омске более чем на 11 часов задержался вылет рейса в Санкт-Петербург

Задержаны и некоторые другие рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на 11 часов 10 минут задержан сегодняшний утренний рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «России». По расписанию борт должен был вылететь из аэропорта в 05:30 13 января, однако сейчас в онлайн-табло Омского аэропорта указано другое время — в 12:45 заканчивается регистрация на рейс, следовательно сам вылет состоится еще позднее.

С 8:00 до 12:45 отложен еще один рейс в Санкт-Петербург, на этот раз авиакомпании «Северный ветер».

Отметим, что с задержкой до 15 минут из омской воздушной гавани вылетели и некоторые другие ночные рейсы. О причинах задержек не сообщается.