В Омске более чем на 11 часов задержался вылет рейса в Санкт-Петербург

В Омске на 11 часов 10 минут задержан сегодняшний утренний рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «России». По расписанию борт должен был вылететь из аэропорта в 05:30 13 января, однако сейчас в онлайн-табло Омского аэропорта указано другое время — в 12:45 заканчивается регистрация на рейс, следовательно сам вылет состоится еще позднее.