В Омске более чем на 11 часов задержался вылет рейса в Санкт-Петербург

В Омске на 11 часов 10 минут задержан сегодняшний утренний рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «России». По расписанию борт должен был вылететь из аэропорта в 05:30 13 января, однако сейчас в онлайн-табло Омского аэропорта указано другое время — в 12:45 заканчивается регистрация на рейс, следовательно сам вылет состоится еще позднее.
С 8:00 до 12:45 отложен еще один рейс в Санкт-Петербург, на этот раз авиакомпании «Северный ветер».
Отметим, что с задержкой до 15 минут из омской воздушной гавани вылетели и некоторые другие ночные рейсы. О причинах задержек не сообщается.