Авиакомпанию оштрафовали после задержки рейса из Красноярска

Об этом сегодня сообщили в транспортной прокуратуре.
Сам случай произошел еще в октябре 2024 года. Установлено, что по техническим причинам авиаперевозчик объявил задержку выполнения авиарейса в Москву продолжительностью более 22 часов. Вместе с тем в нарушение требований закона пассажиры в период ожидания вылета самолета несвоевременно были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием.
Руководству авиакомпании внесли представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений. Компания-перевозчик привлечена к ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.