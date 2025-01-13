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Авиакомпанию оштрафовали после задержки рейса из Красноярска

Авиакомпания «Победа» привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров при задержке рейса из Красноярска.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сегодня сообщили в транспортной прокуратуре.

Сам случай произошел еще в октябре 2024 года. Установлено, что по техническим причинам авиаперевозчик объявил задержку выполнения авиарейса в Москву продолжительностью более 22 часов. Вместе с тем в нарушение требований закона пассажиры в период ожидания вылета самолета несвоевременно были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием.

Руководству авиакомпании внесли представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений. Компания-перевозчик привлечена к ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

штрафы