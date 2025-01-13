Авиакомпанию оштрафовали после задержки рейса из Красноярска

Сам случай произошел еще в октябре 2024 года. Установлено, что по техническим причинам авиаперевозчик объявил задержку выполнения авиарейса в Москву продолжительностью более 22 часов. Вместе с тем в нарушение требований закона пассажиры в период ожидания вылета самолета несвоевременно были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием.