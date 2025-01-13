Военнослужащие «Южной» группировки войск начали эвакуацию жителей города Курахово, который был освобожден российскими войсками на прошлой неделе, сообщает Министерство обороны России.
Мотострелковые подразделения активно занимаются этой гуманитарной миссией. Местные жители рассказали о том, что те, кто говорил на русском языке, сталкивались с угрозами и оскорблениями со стороны ВСУ.
Один из жителей, Анатолий Анин, поделился своим опытом, отметив, что, несмотря на отсутствие общения с военными ВСУ, он подвергался обстрелу, когда вместе с другими местными жителями отправлялся за водой.
По словам Анатолия, обстрелы происходили несколько раз, когда они пытались получить воду с канистрами и тачками. Он отметил, что причиной нападений могла быть их идентичность, а также то, что они считались «ждунами».
Напомним, Курахово было освобождено 6 января. Потери ВСУ при обороне города составили более 12 тысяч человек, что составляет 80% от численности их группировки на этом участке фронта.