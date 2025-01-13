Семья из Красноярска отсудила полмиллиона рублей у застройщика за недостатки в новой квартире

Спустя какое-то время они обнаружили скрытые недостатки. Например, блок входной двери установлен с отклонением от вертикали и не имеет полного притвора по низу. Размер дверного полотна меньше размеров дверного блока, трещины на стене в коридоре по штукатурке, щели между плитой перекрытия и пожарным люком в потолке балкона. Также выступала арматура из пола на балконе, из-за незакрепленного фрагмента обшивки фасада здания при ветре раздавались громкие звуки.