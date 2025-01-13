Семья из Красноярска отсудила полмиллиона рублей у застройщика за недостатки в новой квартире

Спустя какое-то время они обнаружили скрытые недостатки. Например, блок входной двери установлен с отклонением от вертикали и не имеет полного притвора по низу. Размер дверного полотна меньше размеров дверного блока, трещины на стене в коридоре по штукатурке, щели между плитой перекрытия и пожарным люком в потолке балкона. Также выступала арматура из пола на балконе, из-за незакрепленного фрагмента обшивки фасада здания при ветре раздавались громкие звуки.
Семья обратилась с претензиями к застройщику, но безрезультатно. Тогда они пошли в суд, который назначил строительно-техническую экспертизу. Проверка подтвердила наличие существенных недостатков, на их устранение требовалось почти 108 000 рублей.
Суд привлек Роспотребнадзор для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей, сообщается в ведомстве.
Теперь застройщик «Партнер-Строй» выплатит более 512 000 рублей, в том числе стоимость затрат на устранение недостатков квартиры, неустойка, компенсация морального вреда, штраф и различные судебные расходы. Решение суда вступило в законную силу.