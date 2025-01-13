В Омской области откроется база отдыха со взлётной полосой

По его словам, на новой базе отдыха будет возможность покататься на самолётах и воздушных шарах, а также все желающие смогут совершить прыжки с парашютом. Среди других экстремальных развлечений будут доступны катания на волне на спецдоске, так называемый вейксерфинг, прогулки на снегоходах и квадроциклах. При этом ожидаются и локации для более спокойного отдыха: планируют оборудовать пляжи и термальные источники.