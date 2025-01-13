В Омской области откроется база отдыха со взлётной полосой

База отдыха с возможностями экстремального отдыха откроется в Омской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника.
По его словам, на новой базе отдыха будет возможность покататься на самолётах и воздушных шарах, а также все желающие смогут совершить прыжки с парашютом. Среди других экстремальных развлечений будут доступны катания на волне на спецдоске, так называемый вейксерфинг, прогулки на снегоходах и квадроциклах. При этом ожидаются и локации для более спокойного отдыха: планируют оборудовать пляжи и термальные источники.
База будет состоять из главного корпуса, выстроенного в форме самолёта, который окружат 200 глэмпингов. Строительство базы ведётся в Чернолучье. Общая площадь строений занимает 70 га.
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