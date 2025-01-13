Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области откроется база отдыха со взлётной полосой

Об этом рассказал зампред правительства региона Иван Колесник.

Источник: Аргументы и факты

База отдыха с возможностями экстремального отдыха откроется в Омской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника.

По его словам, на новой базе отдыха будет возможность покататься на самолётах и воздушных шарах, а также все желающие смогут совершить прыжки с парашютом. Среди других экстремальных развлечений будут доступны катания на волне на спецдоске, так называемый вейксерфинг, прогулки на снегоходах и квадроциклах. При этом ожидаются и локации для более спокойного отдыха: планируют оборудовать пляжи и термальные источники.

База будет состоять из главного корпуса, выстроенного в форме самолёта, который окружат 200 глэмпингов. Строительство базы ведётся в Чернолучье. Общая площадь строений занимает 70 га.

Ранее мы писали, что в «Сказке» под Омском закрыли аквапарк.

туризм и отдых