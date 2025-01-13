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В Челябинской области неделя начнётся со скачка температуры с −25 до +1 градуса

Минувшей ночью в низинах Челябинской области фиксировали до −25 градусов. Днём столбики термометров поднимутся там до −15, а в части региона — аж до +1. Подробнее о прогнозе погоды на понедельник, 13 января, и ближайшие дни рассказали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 74% 760 мм рт. ст.
Источник: Pchela.News

По данным местного отделения Гидрометцентра, теплее всего сегодня будет в северной части региона — до +1…-4, в низинах — около −10, в южной половине воздух прогреется до −5…-10, в низинах — на пять градусов морознее. Осадков не ожидается, местами — туманы, изморозь, гололедица. Южный ветер временами ощутимый, с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинске — переменная облачность, преимущественно без осадков, днём до −2…-4. По данным «Яндекс. Погоды», во вторник город накроют снегопады, но крепких морозов ждать пока преждевременно.

Оттепели — идеальное время, чтобы пойти лепить снеговиков всей семьёй, как это было совсем недавно.