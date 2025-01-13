В Челябинской области неделя начнётся со скачка температуры с −25 до +1 градуса

По данным местного отделения Гидрометцентра, теплее всего сегодня будет в северной части региона — до +1…-4, в низинах — около −10, в южной половине воздух прогреется до −5…-10, в низинах — на пять градусов морознее. Осадков не ожидается, местами — туманы, изморозь, гололедица. Южный ветер временами ощутимый, с порывами до 12 метров в секунду.