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Крымские операторы подверглись крупной DDoS-атаке

В выходные дни прошла массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым.

Источник: НИА Крым

Технические специалисты провели все необходимые мероприятия и успешно отбили атаки.

В это время крымчан предупреждали о некорректной работе некоторых сервисов, сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.

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