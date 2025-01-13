Крымские операторы подверглись крупной DDoS-атаке

Технические специалисты провели все необходимые мероприятия и успешно отбили атаки.
В это время крымчан предупреждали о некорректной работе некоторых сервисов, сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.
В выходные дни прошла массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной и мобильной связи в Республике Крым.
Технические специалисты провели все необходимые мероприятия и успешно отбили атаки.
В это время крымчан предупреждали о некорректной работе некоторых сервисов, сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.