Рано лишился матери: в башкирской деревне прошла церемония прощания с павшим контрактником

Сергей Воляевич родился 15 октября 1974 года в деревне Бальзуга. Учился в Новотатышлинской и Кальтяевской школах. В девятом классе мужчина лишился матери, и его воспитывала старшая сестра. После учебы работал в колхозе «Фанга». «Срочку» проходил в горячей точке в Грузии.