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Рано лишился матери: в башкирской деревне прошла церемония прощания с павшим контрактником

В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном горячих точек.

Источник: Комсомольская правда

В Татышлинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Сергеем Кадроковым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Сергей Воляевич родился 15 октября 1974 года в деревне Бальзуга. Учился в Новотатышлинской и Кальтяевской школах. В девятом классе мужчина лишился матери, и его воспитывала старшая сестра. После учебы работал в колхозе «Фанга». «Срочку» проходил в горячей точке в Грузии.

Прошлой зимой, 18 января, мужчина подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился в зону СВО, где, к сожалению, погиб.

— Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея, — заявили в администрации Татышлинского района.

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